Prende forma la mappa dell’Idice. Percorsi lungo il torrente

La mappa dell’Idice prende forma grazie a un gruppo di cittadini di Castenaso che hanno aderito al progetto promosso dall’amministrazione comunale e coordinato dal consigliere Dario Pareschi. Dopo i primi incontri, da cui sono emerse rilevanti competenze e importanti ambiti di interesse, l’iniziativa si è sviluppata col preciso intento di valorizzare alcuni percorsi ciclo pedonali di Castenaso, in particolare quelli legati al torrente Idice. L’obiettivo infatti è quello di realizzare una rete di percorsi fruibili a tutti, così da ampliare la conoscenza del territorio di Castenaso, ricco di importanti riferimenti storici e le opportunità di benessere all’aria aperta, in sinergia con associazioni private e di volontariato di Castenaso.

Al momento si sta procedendo con la realizzazione di una cartina da divulgare attraverso diverse modalità, tra cui il sito internet della Pro Loco di Castenaso (denominato "Castenaso Welcome") che alla voce ’percorsi’ presenta già diverse alternative che si possono percorrere a piedi o in bici. Inoltre sono in corso anche contatti col Cai di Budrio per collegare i due comuni attraverso il percorso numero 801. Oltre all’individuazione e alla promozione dei percorsi, c’è la volontà di supportare gli enti pubblici nel ripristino e manutenzione degli stessi, con eventi aperti a tutta la cittadinanza. Una prima iniziativa è stata realizzata lo scorso 25 novembre, quando con la partecipazione di diversi volontari sono stati raccolti numerosi detriti della piena del fiume Idice dal parco della chiusa.

Nei prossimi mesi, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, saranno individuati alcuni punti di interesse storico e naturalistico in cui posizionare una nuova cartellonistica, già finanziata dall’Ente, alla cui redazione dei testi hanno collaborato gli stessi volontari con approfondite ricerche. Il gruppo è aperto a tutti e per aderire o anche solo a segnalare un percorso che ti sta a cuore, puoi scrivere al seguente indirizzo mail: sentieri.castenaso@gmail.com.

Zoe Pederzini