Bologna, rimprovera e prende a frustate la figlia di 15 anni, mamma arrestata

Sant’Agata Bolognese (Bologna), 10 marzo 2023 - Ha preso a frustate la figlia con un cavo elettrico e quando la ragazza è scappata insieme ai fratelli dalla nonna paterna, la mamma ha cercato di riportarli a casa facendo irruzione nell'appartamento della suocera.

È quanto accaduto l'8 marzo intorno a mezzanotte a Sant'Agata Bolognese quando i carabinieri hanno ricevuto una richiesta di aiuto da una donna, un settantasettenne italiana, che aveva accolto in casa i nipoti di 15, 9 e 7 anni, scappati da casa perché la madre si era arrabbiata e li aveva rimproverati e aggrediti.

In particolare la più grande ha raccontato ai carabinieri che la madre, una quarantacinquenne cinese, l'aveva presa a frustate con un cavo elettrico. I militari dell'Arma sono allora andati a casa della donna che, in evidente stato di agitazione, ha cercato di minimizzare l'accaduto dicendo di aver solo rimproverato la figlia, accusandola di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici. La donna è stata visitata dai sanitari del 118 e portata in ospedale per accertamenti, mentre i figli sono stati affidati alla nonna paterna, poiché il padre al momento si trovava all'estero per lavoro.

Poche ore dopo, i carabinieri sono dovuti nuovamente intervenire a casa della settantasettenne perché la nuora, dimessa dall'ospedale, aveva preteso di entrare in casa per riprendersi i figli e nel farlo aveva preso a calci il fidanzatino della figlia di 15 anni. La donna a questo punto è stata arrestata dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata e su disposizione della Procura è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.