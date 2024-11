Prende il via Terraviva Film Festival: ecco perché siamo tutti alieni

Inclusione sociale, sostenibilità ambientale, migrazioni, conflitti: ecco quattro temi che raccontano le urgenze del nostro mondo oggi e che necessitano di essere sempre più raccontati attraverso il linguaggio del cinema, quello che più di altri, pare arrivare con efficacia al pubblico di tutte le età. Trainata da questi argomenti arriva da oggi a domenica tra gli spazi del Teatro Laura Betti a Casalecchio di Reno e quelli del DamsLab in città, la quinta edizione di ’Terraviva Film Festival-Prove per un pianeta a colori’, direttori artistici Laura Traversi e Giampiero Judica, che vedrà interessanti masterclass. E naturalmente i 15 film in concorso tra lungometraggi e cortometraggi. Il tema della migrazione, in tutte le sue sfaccettature, è al centro di tre film che offrono uno spunto di riflessione profondo. ’In the summers’, di Alessandra Lacorazza Samudio, vincitore del Gran Premio della Giuria US Dramatic al Sundance Film Festival del 2024, è un viaggio nella vita di due sorelle che affrontano l’amorevole ma instabile padre, durante le loro annuali visite estive alla sua casa nel New Mexico; il cortometraggio ’The Ice Builders’ (foto) di Francesco Clerici e Tommaso Barbaro, ci porta invece nel remoto territorio dello Zanskar, dove la popolazione ladakhi, in risposta al cambiamento climatico, costruisce ghiacciai artificiali per contrastare la carenza d’acqua primaverile e contribuire alla ricarica delle falde acquifere. Infine, ’Anywhere Anytime’ di Milad Tangshir, racconta la storia di un giovane immigrato clandestino che, assunto come rider, si trova a vivere un’esperienza di precarietà e sfruttamento. La salute mentale viene indagata, tra gli altri titoli, da ’In the land of brothers’ di Alireza Ghasemi e Raha Amirfazli, premiato per la migliore regia alSundance 2024 nella sezione World Cinema Dramatic, che racconta la storia di tre membri di una famiglia afghana allargata che ricominciano la loro vita in Iran come rifugiati, ignari che dovranno affrontare una lotta decennale per essere ’a casa’. La violenza sulle donne è invece al centro di tre film, ciascuno dei quali esplora esperienze e storie di grande impatto. ’Tack’ della regista Vania Turner, il cortometraggio ’Crushed’ di Camille Vigny e ’Sugarcane’ di Julian Brave NoiseCat ed Emily Kassie. Concetto fortemente sentito dal festival, tanto da diventarne leit motiv, è quello dell’alieno, che ogni giorno verrà declinato attraverso un tema. Tra le novità lo Swap Party del 23 novembre alle 15,30 al Teatro Laura Betti, per riflettere sul nostro impatto sul pianeta e sulle scelte quotidiane che possono fare la differenza.Tra gli ospiti della manifestazione : l’attore Josafat Vagni, l’attrice Paola Michelini, l’attivista e influencer Valeria Fonte, il regista Jalal Albess. Info terravivafilmfestival.it.

Benedetta Cucci