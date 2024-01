Prende per il collo la compagna. Lei chiede aiuto ai carabinieri. Scatta l’arresto in ‘differita’

Dopo aver picchiato e preso per il collo la compagna, mentre lei era dai carabinieri a denunciarlo di nuovo, il quarantaduenne è rientrato tranquillamente a casa, come nulla fosse successo. Così, quando i militari della stazione Indipendenza, in serata, hanno riaccompagnato a casa la trentenne, si sono trovati davanti l’uomo, un operaio di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha dato in escandescenze. È scattato così nei suoi confronti l’arresto in ‘differita’, eseguito per la prima volta a Bologna (e per la terza in Italia), dopo l’entrata in vigore del Codice rosso ‘rafforzato’. L’intervento è di sabato scorso, quando in mattinata la ragazza era riuscita a chiamare il 112, raccontando di essere stata aggredita poco prima dal compagno, ancora presente in casa. Lui folle di gelosia l’aveva presa a schiaffi e afferrata per il collo e per le mani, cercando di impedirle di prendere il telefono e chiedere aiuto.

Nell’appartamento erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che avevano soccorso la vittima. Dagli accertamenti, i militari hanno poi ricostruito che il quarantaduenne già l’anno scorso era stato allontanato dall’appartamento che condivideva con lei, andando a vivere con il padre. Quest’ultimo in seguito lo aveva a sua volta allontanato, sempre a causa della sua personalità violenta, e l’uomo era stato raggiunto da un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento anche al genitore. Nella stessa serata di sabato, per tutelare la donna, una pattuglia dei carabinieri aveva deciso di riaccompagnarla a casa, scoprendo che nel frattempo l’uomo era ritornato. A quel punto, viste le circostanze e le precedenti violazioni dei provvedimenti di allontanamento, il quarantaduenne è stato arrestato, applicando la recente normativa che ha rafforzato il Codice Rosso.

Nicoletta Tempera