Prenotazione test ematico Nuovi esami più aggiornati

In merito alla segnalazione riportata in data 156 u.s. sul ’il Resto del Carlino’ l’Ausl precisa che alla cittadina sono stati prescritti due esami non più eseguibili a Bologna poiché superati da esami diagnostici più aggiornati. Pertanto, gli esami disponibili per valutare una possibile infezione da mononucleosi sono EBV quantitativo eo EBV anticorpi. In questo modo la cittadina avrebbe potuto prenotare da qualsiasi punto: farmacie, sportelli Cup, Fse ed eseguire il prelievo su uno qualunque dei 53 punti che l’ Ausl mette a disposizione dei cittadini. Tale diagnostica non si effettua come screening su richiesta dei cittadini, bensì su prescrizione di specialisti interni alle aziende sanitarie per valutazioni in casi di sintomatologia e manifestazione clinica, non come richiesta di valutazione preventiva a fronte di un possibile contatto, come nel caso rappresentato. È questa la ragione per cui la signora ha trovato risposta solo nel privato.

Ilaria Maria Di Battista

Ausl Bologna