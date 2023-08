Prenotazioni per il passaporto Nessun posto disponibile

Segnalo l’impossibilità di richiedere l’emissione o il rinnovo del passaporto a Bologna. Nel calendario del sito online non c’è nessuna data disponibile in tutti i commissariati di tutta la Città Metropolitana. Ieri, solo per qualche minuto, è apparso disponibile un posto per febbraio 2024 ! È quindi impossibile pianificare un viaggio al di fuori dell’Ue, ciò procura un danno sia ai cittadini sia ad agenzie di viaggio e compagnie aeree.

Alessandro Gaiba