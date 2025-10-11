Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
Cronaca"Preoccupati per chi lavora al Future Film Festival"
11 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. "Preoccupati per chi lavora al Future Film Festival"

"Preoccupati per chi lavora al Future Film Festival"

Il sindacato Slc-Cgil è preoccupato a Bologna per l’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte della coop Doc Servizi: con...

Il sindacato Slc-Cgil è preoccupato a Bologna per l’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte della coop Doc Servizi: con...

Il sindacato Slc-Cgil è preoccupato a Bologna per l’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte della coop Doc Servizi: con...

Il sindacato Slc-Cgil è preoccupato a Bologna per l’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte della coop Doc Servizi: con sede a Verona organizza a Bologna il Future Film Festival e si occupa di comunicazione e ufficio stampa. L’azienda ha 2.860 dipendenti, nel settore dello Spettacolo dal vivo, ed è stata attivata una procedura di cassa integrazione per calo di attività che coinvolge 55 persone, di cui 11 a Bologna. "Ci preoccupa il futuro delle lavoratrici al termine del periodo di cassa integrazione", dicono dal sindacato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata