"Preoccupati per chi lavora al Future Film Festival"

Il sindacato Slc-Cgil è preoccupato a Bologna per l’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte della coop Doc Servizi: con sede a Verona organizza a Bologna il Future Film Festival e si occupa di comunicazione e ufficio stampa. L’azienda ha 2.860 dipendenti, nel settore dello Spettacolo dal vivo, ed è stata attivata una procedura di cassa integrazione per calo di attività che coinvolge 55 persone, di cui 11 a Bologna. "Ci preoccupa il futuro delle lavoratrici al termine del periodo di cassa integrazione", dicono dal sindacato.