Preparatore con esperienza negli impasti di pasticceria

A Monterenzio si è alla ricerca di un addetto alla preparazione degli impasti di pasticceria. La figura si occuperà della preparazione degli impasti per prodotti dolciari, quali ciambelle e biscotteria, seguendo le ricettazioni e movimentando anche manualmente le confezioni degli ingredienti, come sacchi, bidoni e bobine. È preferibile avere esperienza pregressa nella mansione documentata ed essere automunito, anche se il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici. In più, è preferibile essere in possesso del diploma di scuola superiore alberghiera. L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi. Il contratto è a tempo indeterminato o apprendistato, CCNL applicato Panificatori. L’offerta è a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16.