Presa la truffatrice seriale dell’affitto: si faceva dare la caparra e poi svaniva

Bologna, 23 agosto 2025 – Si presentava come collaboratrice di un’agenzia immobiliare e mostrava appartamenti in affitto per conto di un presunto titolare inesistente, chiedendo poi una caparra da 1.800 euro.

La messinscena dell’ennesima truffa è stata interrotta venerdì 22 agosto a Bologna, quando la polizia ha arrestato in flagranza una donna di 57 anni, torinese e incensurata, sorpresa a recitare la parte di “Gloria Parisi”, sedicente intermediaria immobiliare.

La vicenda è iniziata venerdì 22, quando una cittadina si è presentata all’ufficio denunce della Questura segnalando un sospetto raggiro. La donna aveva risposto a un annuncio su “Idealista.it” riguardante un appartamento in zona stadio e, dopo i primi contatti telefonici con un presunto titolare di agenzia, era stata indirizzata a incontrare una collaboratrice, presentata – appunto – come “Gloria Parisi”.

L’accordo prevedeva, a seguito della visita, la firma di un contratto di locazione rivelatosi falso e il pagamento di una caparra di 1.800 euro tramite bonifico. Con la collaborazione degli agenti, la potenziale vittima ha fissato un appuntamento in via Centotrecento.

Lì hanno trovato la torinese che è stata bloccata proprio mentre portava a termine la sua truffa. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il modus operandi consisteva nel mostrare gli appartamenti alle persone interessate e dichiararsi “semplice segretaria”, delegando al fantomatico titolare dell’agenzia ogni trattativa. Dopo la visita, alle vittime veniva però proposto di bloccare l’immobile con un versamento anticipato.

Il caso non è rimasto isolato: nella stessa giornata, altri due cittadini stranieri hanno denunciato di essere già caduti nella trappola, raggirati con le stesse modalità. L’indagine prosegue per accertare l’ampiezza dell’attività fraudolenta e individuare eventuali complici, in particolare il falso titolare che contattava le vittime al telefono.