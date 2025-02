Presentata in anteprima la Fiat Grande Panda nella sede storica completamente rinnovata

La nuova Fiat Grande Panda è stata presentata in anteprima al pubblico con un evento dedicato da parte della Concessionaria Maresca e Fiorentino, nella sede storica di Borgo Panigale, rinnovata lo scorso anno negli spazi esterni e ampliata in quelli interni. Marta e Maria Fiorentino e Pietro Maresca, insieme allo staff della concessionaria, hanno accolto gli ospiti intervenuti tra i quali Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli, i vertici dell’Ascom, numerosi rappresentanti delle realtà imprenditoriali e istituzionali della città, manager del brand Fiat oltre a tanti amici e clienti. L’adesione a questa preview, accompagnata dalla musica di un dj set, è stata ampia: oltre duecento invitati hanno potuto scoprire le novità e le caratteristiche proposte dalla Grande Panda. Il definitivo lancio commerciale è previsto per fine marzo.