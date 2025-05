Presentata la proposta di legge di Fratelli d’Italia: "Taser, spray e bastoni estensibili alla polizia locale"

Sul taser alla Polizia locale, oggetto di scontro nei giorni scorsi a Bologna, Fratelli d’Italia fa un passo avanti. In Regione arriva una proposta di legge che lo prevede come dotazione per la municipale insieme ad altri strumenti di autodifesa obbligatori per chi svolge attività di pubblica sicurezza, come guanti anti-taglio, caschi, spray irritanti e bastoni estensibili. In particolare, per acquisto e formazione all’uso del taser, Fdi prevede una spesa complessiva di due milioni per tutte le Polizie locali dell’Emilia-Romagna. La proposta di legge depositata in Assemblea al termine di un percorso di consultazione con i sindacati di Polizia locale, prevede anche una tutela legale per gli agenti e la creazione di una Fondazione per le famiglie in caso di bisogno (borse di studio per i figli, aiuti in caso di malattia).