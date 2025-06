Presentato il piano urbanistico, assemblea gremita

Tanti cittadini hanno partecipato alla presentazione pubblica del Pug, il Piano urbanistico generale del Comune di San Lazzaro che, dopo un periodo di sospensione di sei mesi a causa agli eventi alluvionali, ha ripreso il proprio percorso in vista dell’approvazione definitiva. ll nuovo Pug si sviluppa dalla necessità di integrare gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, così come quelli previsti dalla legge regionale. Il piano mira a ridurre il consumo di suolo, in quanto risorsa non rinnovabile che svolge funzioni ecosistemiche centrali per la lotta ai cambiamenti climatici; favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con attenzione all’efficienza energetica e alla conformità antisismica, alla salubrità e vivibilità degli spazi, all’abitabilità sociale e inclusiva, migliorando le performance ambientali e metaboliche, sociali ed edilizie della città esistente; tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche patrimoniali e ambientali, concorrendo allo sviluppo del benessere umano e alla salvaguardia delle capacità agroalimentari; promuovere le condizioni di attrattività del sistema locale, favorendo l’innovazione e la competitività delle attività economiche, sollecitando il giusto impegno verso sostenibilità e resilienza come elementi fondativi di uno sviluppo comune.

Il nuovo Pug si struttura su tre obiettivi strategici che riguardano l’accessibilità e i servizi, l’abitare e la rigenerazione delle aree sottoutilizzate e dismesse rifunzionalizzandole attraverso nuovi progetti urbani, la fruizione e resilienza del territorio valorizzando le potenzialità e le identità locali attraverso il recupero di tracciati agricoli, camminamenti e percorsi che si innestano nel territorio naturale. Dopo la presentazione pubblica del piano, si apre la fase di presentazione delle osservazioni che possono essere inoltrate attraverso un apposito modulo sul sito del Comune, fino al 25 giugno.