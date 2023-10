Presentazione del progetto del nuovo nido

Presentazione del progetto del nuovo asilo nido, domani alle 20,30 in municipio. Nella nuova struttura, che verrà costruita in aderenza all’attuale scuola dell’infanzia, verranno ospitati fino a 23 bambini, verranno realizzate due sezioni, un’aula dormitorio ed un giardino per dare la possibilità ai bambini di poter giocare anche d’inverno al riparo dalle intemperie. Le opere di realizzazione prenderanno il via entro la fine del mese di novembre.