Presentazione libro "La vita che non hai avuto" di Elena Torri, affollata serata alla libreria Coop Ambasciatori di Bologna

Pienone venerdì alla libreria Coop Ambasciatori di via Orefici per la presentazione del libro di Elena Torri, ex sindaca di Lizzano in Belvedere, ’La vita che non hai avuto’ (Pendagron). Un’opera prima che – annuncia l’editore Antonio Bagnoli – "ha già passato la prima selezione del Campiello". Protagonista del romanzo, Ida, nonna dell’autrice: "Ho deciso di scrivere perché credo nell’importanza della memoria e dei legami, presenti e assenti", racconta Torri. La storia parte da Lizzano, nell’autunno del 1944, ultimi giorni dell’occupazione tedesca. In platea molti lizzanesi, dalla mamma dell’autrice Maria Betti alle amiche d’infanzia, e volti noti come Marina Biagi, vedova del giuslavorista Marco ucciso dalle Br, il cui padre fu il primo sindaco di Lizzano.