Presente e futuro spiegati da Alec Ross

Grande successo al Circolo della Caccia per l’incontro con Alec Ross, esperto di innovazione, professore alla Bologna Business School e in passato consigliere di Hillary Clinton durante l’amministrazione Obama. A dialogare con Ross è stato Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista. La serata, introdotta dal presidente Roberto Iseppi, è stata l’occasione per ragionare su un momento segnato da una grandissima "volatilità economica e geopolitica" e sul "posizionamento dell’Italia" (così il titolo). Nei ‘furiosi anni Venti’, per riprendere il titolo di un libro di Ross, l’incertezza è il tratto dominante. A governare il mondo non è più un G7 o un G8, ma un ‘G0’, in cui ogni Paese persegue i propri interessi senza coordinamento. In questo quadro l’America di Trump sta perseguendo un divorzio con un’Europa che stenta a mettere in campo una propria ‘squadra’. La conversazione ha toccato poi l’intelligenza artificiale, campo nel quale Ross vede, nell’ambito dell’IA ‘agentica’ e ‘fisica’, importanti prospettive per l’Italia.

Questa sera nuovo appuntamento in via Castiglione: alle 20 il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, sarà intervistato da Agnese Pini, direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno.