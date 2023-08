Presenze aumentate del 20%

I dati ufficiali della Prefettura, al 30 giugno, riportati con mappe dettagliate sul sito bolognacares.it, parlano di 3.363 posti destinati all’accoglienza tra Bologna e provincia tra Cas, Sai e altro. Numeri che arrivano a 1.723 solo per Bologna, con il maggior numero di migranti accolti nel quartiere San Donato-San Vitale (861), considerando il sovraffollamento del Cas di via Mattei con 700 persone. Sono, invece, 243 i migranti accolti al Borgo-Reno, 241 al Navile, 178 al Santo Stefano, 127 al Porto Saragozza e 73 al Savena. Ma considerando il boom di arrivi degli ultimi due mesi, il numero di stranieri tra città e provincia si attesta tra i 3.700 e 3.800.

Numeri molto più alti rispetto allo stesso periodo del 2022: sempre al 30 giugno dell’anno scorso, i migranti ospitati erano 3.025 a fronte dei 3.363: in pratica un 10 per cento in più di stranieri. Ma se rapportiamo le cifre di fine agosto 2022 con quelle di oggi, vediamo che l’anno scorso erano 3.067 tra Bologna e provincia, mentre oggi (dati non ancora ufficiali, ma quantomeno verosimili) sono 3.700-3.800. Parliamo, insomma, di circa un 20 per cento in più di arrivi.