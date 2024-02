Presenze record per Devotio: +30 per cento

La quarta edizione di Devotio, la più grande fiera internazionale sui prodotti e servizi per il mondo religioso, ha registrato risultati in netta crescita. I padiglioni della fiera sono stati affollati da numerosi operatori del settore, importatori, distributori, rivenditori, e-commerce, sacerdoti, suore e responsabili di parrocchie e comunità. Sono stati oltre 4mila i visitatori registrati, con un incremento del 30% rispetto alla precedente edizione. In crescita anche i Paesi di provenienza, con visitatori da circa 60 Paesi del mondo tra cui, oltre all’Italia, tutta l’Europa ma anche Stati Uniti, Argentina, Giappone, India, Sud Africa, Libano, Palestina e molti altri. Quest’anno Devotio ha visto un aumento pure degli espositori, con la presenza di ben 219 aziende e organizzazioni, provenienti da tutta l’Italia e da altri 17 Paesi, che hanno presentato migliaia di prodotti devozionali e oggetti per il culto. Nel corso della manifestazione, si è sono svolti diversi incontri e convegni rivolti principalmente ad un’utenza ecclesiastica e ad architetti, artisti, catechisti, insegnanti e professionisti del settore. Assegnati anche i trofei del premio internazionale dell’industria del religioso ’Devotio Awards’, che sono andati alle aziende Fratelli Schiavone per la categoria Novità, L.A.L. per la categoria Green, 593 Studio per la categoria Design e La Fornacina di Rigo Nicola per la categoria Arte&Artigianato. All’azienda Graziani è andato invece il premio Best Stand Experience ’Franca Davoli’. "Siamo molto soddisfatti del grande successo di questa edizione, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro e di business a livello mondiale per il settore degli articoli religiosi, in un mercato che già guarda all’importante appuntamento con il Giubileo del 2025", ha detto Valentina Zattini, amministratore delegato di Conference Service e organizzatrice della manifestazione.