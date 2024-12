Presepe, arriva la giovane casara. La statuina donata al cardinale Zuppi

ll nuovo personaggio del Presepe 2024 è una giovane casara esperta nella lavorazione del latte, per simboleggiare la qualità delle nostre produzioni fiori all’occhiello del Made in Italy. È stata consegnata ieri al cardinale Matteo Maria Zuppi la statuina realizzata per iniziativa di Coldiretti e Confartigianato dal presidente di Coldiretti Bologna, Valentina Borghi. Nel 2020 la statuina rappresentava un’infermiera, nel 2021 un imprenditore digitale, nel 2022 una florovivaista, nel 2023 un maestro imprenditore e il suo apprendista, quest’anno un’artigiana casearia. "Con questa statuina – dichiara Borghi – si vuol anche rappresentare tutte le imprenditrici che oggi in agricoltura hanno un ruolo primario specie nelle attività multifunzionali, come fattorie didattiche, agriturismi, vendita diretta e agricoltura sociale". La statuina è stata realizzata dal Maestro artigiano leccese Claudio Riso.