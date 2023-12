Presepe vivente e antichi mestieri fra le stalle della Fattoria Zivieri

Seconda edizione, oggi alla Fattoria Zivieri di Sasso Marconi, per l’originale presepe vivente in scena tra le stalle, boschi e prati. Sacra rappresentazione aperta al pubblico che si svolge in collaborazione con la parrocchia di San Pietro di Sasso e il patrocinio di Confcommercio Ascom di Bologna. Si inizia alle 16 con un corteo che accoglierà tutti i classici personaggi che animano le natività: dal panettiere al fornaio, dal fabbro al falegname, dalla tessitrice ai pastori. Il tutto accompagnato da canti natalizi eseguiti dal coro Scaricalasino di Monghidoro.

Ad animare il pomeriggio dei più piccoli ci saranno anche i Burattini di Riccardo che, tra le 15 e le 15,30, regaleranno uno spettacolo. Al termine della rappresentazione, un brindisi a tutti i presenti e una merenda per i più piccoli.