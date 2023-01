Presepi e Cenone salvano il Natale senza neve

di Nicodemo Mele

"Abbiamo tamponato i danni con il cenone dell’ultimo dell’anno". Schietta e immediata, come sempre, Anna Bernabei dell’Albergo Appennino di Vidiciatico a Lizzano in Belvedere non usa giri di parole per manifestare tutta la delusione degli operatori turistici della montagna dell’Appennino bolognese davanti ad una stagione invernale che stenta a decollare. "Anche i presepi – aggiunge Enrico Della Torre, assessore al Turismo di Alto Reno Terme – ci hanno aiutato molto". A Lizzano in Belvedere come a Porretta, al Corno alle Scale come al Lago di Suviana ristoratori e albergatori, negozianti e maestri di sci sono tutti con il naso all’insù. "La neve latita – ammette Giuliano Riccioni, presidente Confcommercio Ascom del Corno alle Scale – Natale e Capodanno sono andati abbastanza bene, ma aspettiamo il grande freddo. Il freddo vero, quello che ci porta la neve. Tanta neve come ne abbiamo vista nel 2020 e anche nel 2021 quando, purtroppo, siamo stati costretti a rimanere chiusi a causa del lockdown".

Tania Landini, presidente degli operatori del Corno aderenti a Confesercenti, aggiunge: "Abbiamo lavorato a spot. Alcuni giorni sì, altri no. Tante le disdette di turisti che, soprattutto dalla Toscana e dalla stessa Bologna, ogni giorno ci chiamano per sapere se è arrivata veramente la neve".

Messi in un angolo sci, bastoncini e scarponi, in attesa che arrivi la neve i maestri di sci del Corno alle Scale si inventano tante iniziative per allietare le giornate dei turisti. Tra queste la camminata dalla loro sede al Rifugio Le Malghe che da ieri al giorno della Befana si tiene a mezzogiorno. "I turisti voglio venire al Corno – rivela Clarisse Roda, maestra di sci – c’è molta attesa per eventi programmati come i Campionati italiani Master (dal 1° al 5 febbraio prossimi), il Fis Junior Snowboard Cros (26 febbraio), i Campionati italiani giovani (3 aprile), il Campionato provinciale (2 aprile) e la gara di beneficenza di Telethon (1° aprile), prevista per il 18 dicembre scorso e rimandata, che avrà per ospiti i maggiori campioni e personaggi dello sci paralimpico. Ci manca, però, la neve. Di acqua ne abbiamo abbastanza, ma ci vuole il freddo per poter sparare con i cannoni".

I montanari bolognesi non stanno fermi con le mani in mano. "In queste feste natalizie – ricorda l’assessore Della Torre – sono state tante le iniziative che hanno attirato turisti nei nostri paesi e nei nostri borghi. Numerose le presenze al Festival del Cinema di Porretta all’inizio di dicembre. Tante le famiglie assiepate attorno al grande presepe meccanico di 200 metri quadri allestito sotto la Chiesa dei Frati Cappuccini a Porretta. Successo strepitoso anche per il Presepe vivente di Pietracolora il 24 dicembre che sarà replicato il 6 gennaio e per i falò a Pavana, il paesino di Francesco Guccini".