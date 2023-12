Presepi in mostra nel santuario di Pragatto La terza edizione della rassegna di presepi storici e moderni a Pragatto offre un'occasione unica per visitare il Santuario della Madonna di Passavia, trasformandolo in un luogo di incontro tra arte e fede. Decine di presepisti del territorio e realtà associative locali partecipano con le loro opere. Aperto sabato, domenica e festivi, orario 9-12 e 15-19.