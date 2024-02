Presi i maestri dell’evasione fiscale. Mai versati 30 milioni di euro: la Finanza indaga ventisei persone

Secondo la Guardia di finanza, il loro era un vero e proprio "laboratorio di ingegneria dell’evasione", dietro al quale si celevano tre personaggi, tutti milanesi incensurati e tra cui un commercialista, che con i loro imbrogli sarebbero riusciti a intascarsi, tra evasioni d’imposte e indebite compensazioni, quasi 40 milioni di euro.

Sono 26 le persone ora denunciate dalle fiamme gialle per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (per oltre 90 milioni di euro), indebita compensazione con crediti inesistenti, somministrazione fraudolenta di manodopera per mezzo della fittizia assunzione e per il conseguente impiego di oltre 200 lavoratori irregolari nell’ambito di appalti di servizi. L’indagine portata avanti dal Nucleo economico-finanziario della Finanza è cominciata nel 2018, quando una neonata società di compravendita di metalli e in particolare di rame è sorta in viale Masini (dove vi era però soltanto la sede legale, senza uffici né personale) e fin da subito si è dimostrata in grado di fatturare milioni di euro. Un ’successo’ che ha insospettito i militari: le successive indagini hanno fatto emergere come la società, amministrata da un prestanome nullatenente, emettesse fatture false. I sospetti si sono intensificati quando, circa un anno dopo l’apertura, l’azienda ha cambiato repentinamente business, dedicandosi alla gestione di appalti privati in particolare per la manodopera in aziende alimentari. Dall’oggi al domani, ha assunto allo scopo 212 lavoratori, la maggior parte dei quali poi impiegati in un’azienda di lavorazione carni emiliana, ma non bolognese. Ma i successivi accertamenti fiscali, fatti dalla Finanza con l’Ispettorato del lavoro, hanno permesso di inquadrare gli appalti stipulati dalla società come illeciti e, conseguentemente, di ritenere fraudolenta la relativa somministrazione di manodopera.

Stando alle contestazioni, il disegno criminoso delle persone denunciate ruotava attorno alla totale evasione dell’Iva dei contributi previdenziali e assistenziali per mezzo di falsi modelli di versamento e della compensazione degli ingenti debiti tributari accumulati con crediti d’imposta inesistenti, artificiosamente costituiti dallo studio del professionista. Per rassicurare i committenti sul regolare assolvimento degli obblighi fiscali, la società inviava modelli di versamento F24 che attestavano i pagamenti di tutte le imposte, ma in realtà fasulli e creati con programmi informatici. In totale, sono stati contestati oltre 3 milioni di euro di contributi previdenziali evasi; oltre 20 milioni d’Iva evasa, una maggiore base imponibile Ires per 14 milioni e indebite compensazioni per due milioni. Le persone coinvolte sono state segnalate alla Procura per reati di natura tributaria, somministrazione fraudolenta di manodopera, riciclaggio di danaro con trasferimenti di fondi da e verso l’estero.

f. o.