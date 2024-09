Presidi, reggenze in diminuzione. Solo undici con il doppio incarico. Tutti i nomi e le scuole interessate

Undici presidi reggenti. Con una curiosità che riguarda l’Istituto comprensivo 16 di vicolo Bolognetti e, in modo indiretto, il liceo Copernico. Sono ‘solo’ 11, una manciata rispetto agli anni passati quando si veleggiava su numeri ben più importanti, i presidi che, da settembre, si dovranno dividere tra l’istituto in cui sono titolari e quello affidatogli dall’Ufficio scolastico regionale perché rimasto scoperto. Si tratta di istituti comprensivi, per lo più dell’area metropolitana, che avrebbero potuto essere coperti dalle nuove assunzioni se non fosse che il Tar del Lazio, a metà agosto, ha sospeso la nomina di 519 nuovi dirigenti scolastici. Uno stop arrivato a seguito del ricorso di 350 candidati al concorso, concluso ad luglio. Ironia della sorte, il concorso era stato previsto da una disposizione del parlamento per mettere fine ai contenziosi derivati dal concorso ordinario del 2017. Tornando alle reggenze, le più corpose si concentrano nell’area metropolitana. L’Istituto comprensivo Cavicchi di Pieve di Centro sarà retto da Anna Maria Tarsitano (Ic Sala Bolognese), mentre quello di Borgo Tossignano da Adele D’Angelo (Ic 5 di Imola). L’Ic Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano va a Bruno Casilli (Iis Fantini di Vergato). Ed ancora, il comprensivo di Castiglione dei Pepoli è affidato alle cure di Michela Ragionieri (Ic Castiglione-Camugnano-San Benedetto), quello di Porretta Terme a Luisa Macario (Iis Montessori – Da Vinci) e quello di Vergato a Roberto Fiorini, attuale preside dell’Iis Mattei di San Lazzaro. Infine, sempre per la provincia, il comprensivo di Budrio va a Cinzia Quirini (Ic San Giorgio di Piano) e quello di Zola Predosa a Domenica Portoghesi (Ic Ceretolo). In città, l’Istituto comprensivo 18 di via Galliera sarà guidato da Matilde Ferlini, già reggente del 18 a causa della prematura scomparsa della collega Silvia Brunini (Ferlini è anche preside di San Pietro in Casale), mentre il comprensivo 19 di via D’Azeglio va ad Alessandra Francucci, preside dell’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani. Infine la curiosità. L’Istituto comprensivo 16 di vicolo Bolognetti vedrà una reggenza temporanea fino al 28 febbraio. L’incarico pro tempore è affidato a Lucia Chiara Vitale. La titolare, di ritorno dalla sua esperienza in Uruguay, è Antonella Agostinis che, nel suo curriculum, vanta la guida del liceo Copernico da settembre è affidato a Claudia Giaquinto che, per l’occasione, ha liberato lo scranno del comprensivo 16. In città il nome di Agostinis è ben noto.

Dopo essere stata preside, nel 2007/2008, all’Itc Marco Polo (Ferrara), nel 2008/2009 arrivò all’Ipsia Fioravanti e l’anno dopo all’Itis Belluzzi. Le due superiori poi vennero unite nell’attuale Iis Belluzzi Fioravanti. Nell’anno 2012/2013, Agostinis approdò al liceo Copernico dove rimase fino al 2015/2016 per poi entrare in servizio all’Ambasciata d’Italia a Montevideo (Uruguay) Giacomo Rizzi