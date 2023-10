Presidio a Bologna per la liberazione dei palestinesi

"Mentre il mondo politico, mediatico e culturale sembra prepararsi a giustificare l’ennesimo massacro del popolo palestinese, noi senza indugi scenderemo in piazza per difendere il diritto dei palestinesi di lottare per la loro libertà".

Il collettivo Osa, Cambiare rotta e la Rete dei comunisti annunciano così un presidio per oggi, alle 18, in piazza Nettuno, "al fianco della resistenza palestinese, per la fine della colonizzazione israeliana e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi".