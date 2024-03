Presidio allo stabilimento Cei: "O si tratta o si torna a scioperare"

Sciopero alla Cei di Anzola. Ieri mattina i lavoratori hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento per il rinnovo del contratto di lavoro. La Rsu aziendale e la Fiom hanno dichiarato lo stato di agitazione con 40 ore di sciopero per i mesi di marzo e aprile e lo sciopero delle prestazioni straordinarie. "La manifestazione – dice Roberto Bedetti della Fiom – ha avuto un grande successo. I lavoratori hanno scioperato in massa per chiedere la riapertura delle trattative sul contratto aziendale".

Cei, che occupa circa 150 dipendenti, nacque alla fine degli anni Sessanta come azienda produttrice di riduttori e ingranaggi differenziali. Nel tempo ha allargato la propria gamma introducendo parti di ricambio per i principali gruppi funzionali dell’autocarro. Attualmente Cei è leader mondiale nella ricambistica per veicoli industriali.

"I lavoratori – prosegue il sindacalista - hanno manifestato pacificamente. E adesso le Rsu auspicano una rapida riapertura delle trattative e il ritorno a un confronto costruttivo che sia rispettoso di tutte le parti in campo". E Bedetti aggiunge: "In caso contrario, le maestranze della Cei sciopereranno anche il prossimo venerdì 29 marzo, riservandosi questa volta di invitare al presidio le istituzioni locali, i partiti politici e coloro che vorranno portare la propria solidarietà. Non saranno certo auto parcheggiate davanti ai cancelli a fermare una giusta lotta".

p. l. t.