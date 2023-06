Presidio del 118 sulla Direttissima

Rete Ferroviaria Italiana da domenica scorsa ha iniziato una nuova fase dei lavori di adeguamento della linea ferroviaria Prato-Bologna che interesserà, fino al 2024, il tratto da Bologna Centrale a San Benedetto Val di Sambro. La tratta ha una lunghezza di circa 31 km, e attraversa 17 gallerie per una lunghezza di 13 km. Nel periodo di maggiore attività, cioè fino al 10 settembre, il numero previsto di lavoratori di Rfi è di circa 60 per turno. Considerando la vastità dell’opera e dell’impiego di maestranze all’interno delle gallerie, per la sicurezza dei lavoratori, sulla base di un accordo tra Rete Ferroviaria Italiana e Azienda Usl di Bologna, verrà garantita l’assistenza sanitaria attraverso un mezzo ed equipaggio infermiereautista del 118 posizionata all’ingresso della galleria per il tutto il periodo dall’11 giugno al 10 settembre. L’equipaggio, specificamente formato per l’utilizzo di DPI III categoria (autorespiratori) e sulla conoscenza dei cantieri e della viabilità, rimarrà presente h 24 tutti i giorni, festivi compresi.