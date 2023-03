Presidio in via de’ Carbonesi Fd’I: "No alla pedonalizzazione" E promette banchetti a oltranza

Fratelli d’Italia non molla. E lancia una protesta a oltranza contro la pedonalizzazione di via de’ Carbonesi.

La strada, dopo i lavori, riaprirà alle auto (ma non ai bus) il 15 marzo, ma in attesa delle decisioni definitive del Comune su un’eventuale pedonalizzazione, Fratelli d’Italia ha deciso di ‘presidiare’ la via con banchetti a oltranza ogni weekend. Obiettivo mettere insieme più firme possibili contro questa ipotesi.

La campagna è entrata nel vivo già ieri mattina con le prime sottoscrizioni raccolte al gazebo all’incrocio con la zona pedonale di via d’Azeglio.

"Dopo diverse mesi di lavori, forse un po’ troppi, per rifare la pavimentazione della via e alcuni sottoservizi che hanno danneggiato i commercianti e creato disagi ai residenti – afferma il capogruppo Fd’I, Stefano Cavedagna – scopriamo che il Comune sta valutando l’ipotesi di pedonalizzare questa via. Secondo noi questa scelta è sbagliata, non trova l’adesione della maggioranza dei residenti e quindi siamo qui per chiedere che non si faccia un ulteriore danno ai cittadini e ai commercianti della zona". "Portiamo avanti questa battaglia – spiega un altro consigliere, Fabio Brinati- perché la città viene spaccata in due, lato est e lato ovest vengono separati e la circolazione sui viali verrà appesantita".

In quartiere Fd’I presenterà anche un ordine del giorno in quartiere perché via de’ Carbonesi resti aperta a tutti i mezzi, insistono Enrico Cevolani e Antonio Turchitto, consiglieri Fd’I al Porto-Saragozza.

"La pedonalizzazione è un’idea imposta dalla giunta, senza che siano stati consultati i bolognesi", anche perché "percorsi alternativi non ce ne sono". E "sarebbe un problema – continuano Cevolani e Turchitto – se venisse portata avanti, sia per chi ci lavora sia per chi deve prendere i mezzi pubblici visto che la linea 13 è già spezzata con 15 minuti a piedi da via Lame a piazza Cavour".