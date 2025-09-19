Presidio per Gaza sotto la Prefettura di Bologna: “Fermare la complicità del governo con il genocidio”

Bologna, 19 settembre 2025 - Ancora un presidio per "fermare le complicità del governo con il genocidio in Palestina" fa capolino sotto la Prefettura, nella giornata di mobilitazione nazionale contro "le complicità del governo con il genocidio del popolo palestinese".

In piazza Roosevelt, infatti, una dozzina di attivisti ed esponenti di Potere al Popolo, accompagnati dagli universitari di Cambiare Rotta, Giovani Palestinesi e Usb, con bandiere, striscioni e microfono ha indetto una conferenza stampa.

Il presidio degli attivisti in piazza Roosevelt a Bologna per Gaza

Oltre alle critiche al governo Meloni, Giovani Palestinesi non risparmia Comune e Regione: "A noi interessa poco che il presidente Michele de Pascale e il sindaco Matteo Lepore dicano di essere solidali alla Sumud Global Flotilla - grida un attivista -. Fin quando non agiranno, queste rimarranno solo parole che non contano niente. Loro hanno la possibilità di interrompere le complicità" con Israele. E Palazzo d'Accursio "deve smetterla di collaborare con le aziende israeliane, a partire da Alstom", multinazionale che sta costruendo il tram. Stesse accuse a Unibo, che "deve interrompere tutte le relazioni con le aziende, le università e gli enti israeliani", così come con "Leonardo - continua -. C'è tanta solidarietà da parte di studenti e lavoratori, speriamo che arrivi anche dall'Alma Mater, con colpevole ritardo, che per l'ennesima volta dovrà esprimersi sull'interrompere le collaborazioni", martedì 23 settembre con la riunione del Senato accademico.

Le critiche

Critiche anche alla Cgil, che oggi pomeriggio alle 17 si trova sotto la Prefettura per poi partire in corteo: il sindacato "lo fa in modo opportunistico, accusando il governo di Netanyahu: ma il vero problema è il sionismo", che "è una pratica coloniale, un'ideologia, che va avanti da più di 70 anni". Il blocco delle armi al porto di Ravenna "dimostra che il transito continua - ammonisce Potere al Popolo -. Non c'è nessuna presa di posizione da parte del governo di fronte agli accordi con Israele in campo politico, economico e militare. E le parole d'ordine per lo sciopero sono chiare". Ossia: "Blocchiamo tutto e tutto il Paese", con in prima fila "la parte del mondo del lavoro che sta pagando il peggioramento delle condizioni lavorative contrattuali, di fronte a manovre di spese militari. Dall'Italia non deve partire più un chiodo". Per Usb, lo sciopero generale è stato convocato perché "non potevamo più aspettare - dicono -. Lo sciopero non può non confrontarsi con ciò che le istituzioni non stanno facendo. Questa è la rabbia popolare".