Presidio per l’ospedale: "Non vogliamo i Cau"

Assemblea pubblica ieri davanti dell’ospedale di Vergato sul futuro di questo presidio, con un occhio particolare sul servizio di Pronto Soccorso che, stando alla volontà dell’Ausl di Bologna sarà sostituito da un Centro di Assistenza Urgenza (Cau). Uno dei punti su cui si è concentrata la riflessione dei tre sindacati confederali Cgil, Csil e Uil, riguarda il fatto che è difficile credere che si voglia davvero investire su questo ospedale senza nuove assunzioni, ma con continui rimaneggiamenti.

"La riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza – spiega il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri - presenta delle criticità e degli aspetti di peggioramento del servizio molto pericolosi e penalizzanti per i territori dell’Appennino già molto fragili. Si dice sempre di voler aumentare gli investimenti, ma nei fatti il dubbio è che si vada nella direzione opposta. Ritengo anche che non sia corretto non averla discussa insieme ai sindaci del territorio e a tutte le parti sociali: sono state presentate diverse ipotesi di riordino ad oggi, ma tutte hanno trovato la contrarietà dei sindaci del distretto. Non possiamo avvallare nessuna proposta che non sia chiara per cui non accetteremo i Cau a scatola chiusa". Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del sindaco di San Benedetto Val di Sambro e presidente del Comitato del distretto socio sanitario Alessandro Santoni. "La presenza dei presidi in Appennino è fondamentale – spiega -. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che il comparto sanitario deve affrontare per via della carenza di professionisti, da cui probabilmente scaturisce il progetto dei Cau. Però è altrettanto evidente che nuove attività devono essere integrative e non sostitutive di quelle esistenti, soprattutto in un contesto come quello dell’Appennino nel quale non si può pensare alla razionalizzazione e concentrazione dei servizi. Il nostro è il distretto più esteso della Città metropolitana e per questo necessitiamo di servizi diffusi, e questo vale e deve continuare a valere per gli ospedali, per le auto mediche e per la medicina di base". Per la cronaca Santoni e Argentieri erano gli unici due sindaci presenti all’assemblea.

Massimo Selleri