Cartellino rosso contro la partita Italia-Israele: centinaia di manifestanti Pro Pal sotto la sede Rai a Bologna

Bologna, 14 ottobre 2025 – Un centinaio di persone sotto la sede regionale della Rai. I manifestanti invadono il viale della Fiera, in direzione centro, al suon di “blocchiamo tutto” in vista della partita Italia-Israele in programma questa sera alle 20.45 a Udine. Usb, Potere al popolo, Giovani Palestinesi e Cambiare Rotta sono tornati a manifestare in difesa della Palestina e di Gaza e contro un match che “non si deve fare - tuonano gli attivisti -. Per la società questa è una cosa scabrosa”, come “lo è il nostro governo Meloni, che invece di impedirla ha scelto di schierare le forze dell’ordine a tutela della squadra calcistica israeliana”.

I manifestanti Pro Pal in presidio sotto la sede della Rai a Bologna (Foto Max Donati)

La mobilitazione segue quella di Udine, “a sostegno delle diecimila e più persone scese in piazza” lì, per manifestare contro la competizione sportiva che vale la qualificazione ai mondiali. “Nonostante il mese che è passato, che ha visto una marea di persone in piazza con parole d’ordine ben chiare - continuano al megafono -. Lo Stato italiano deve interrompere ogni accordo con lo Stato di Israele. Ecco perché siamo ancora qua a sostegno di Udine e dello Stato palestinese”. Tutto dopo “l’ennesima notizia imbarazzante: il capo ufficio stampa Rai Incoronata Boccia ha detto che i crimini i Israele sarebbero un complotto”, e a questo “noi rispondiamo che vergogna. Il complotto è quello che continua a sostenere uno Stato genocida”.

Cartellino rosso

Dietro uno striscione, che in inglese recita "mostra il cartellino rosso a Israele", i manifestanti hanno cantato cori come "blocchiamo tutto", "Palestina libera", "fuori Israele dall'Italia", chiedendo le dimissioni del Governo e di "buttare fuori" Israele dalle competizioni sportive. Alcuni manifestanti alzano un cartellino rosso. Il delegato sindacale Usb Federico Serra ha detto al microfono: "Questa partita non s'ha da fare" e "Ho visto una nazionale italiana che mi piace ed è l'equipaggio di terra".

Il boicottaggio sportivo

La chiamata alla partecipazione dalle 19 alle 21 è arrivata tramite i social, con l’invito a boicottare la partita Italia-Israele. Nel post pubblicato un giorno fa si legge "il boicottaggio sportivo è un elemento importante per rompere la macchina di propaganda sionista, per questo a Bologna anche noi saremo sotto la sede Rai locale in presidio: il nostro servizio pubblico non deve essere messo al servizio della propaganda!".

Intanto a Udine il Bluenergy Stadium è stato blindato per ragioni di sicurezza, pochi i biglietti venduti (circa 8mila) per timore delle tensioni e rafforzata la vigilanza.