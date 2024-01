Presidio studenti Unibo davanti palazzo Poggi: “Percorso universitario formativo, costi troppo alti”

Bologna, 30 gennaio 2024 – Si è tenuto in mattinata il Consiglio di amministrazione dell’Università di Bologna. In questa sede, non sono mancate, davanti palazzo Poggi, le proteste degli studenti contrari alle scelte che l’Ateneo, dal 25 settembre, ha preso sulla riforma Bianchi, la legge sul percorso universitario ed accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, percorso 30 e 60 crediti formativi universitari (cfu).

Numerosi i ragazzi e le ragazze di passaggio in via Zamboni, dove si è tenuto il presidio, e diretti nelle aule studio o pronti a sostenere un esame. Il presidio convocato dalla maggioranza del Consiglio studentesco dell’Unibo (Link Bologna; Sinistra Universitaria - Primavera degli Studenti; Rete degli Universitari - Udu Bologna; Udu Forlì; Scienze Indipendenti; Adi Bologna), ha manifestato il suo dissenso, ricordando che "i costi del percorso ricadranno sugli studenti e le studentesse, e arriveranno a costare fino a 2.400 euro per il percorso da 60 cfu e 1.900 euro per il percorso da 30 cfu".

La rappresentanza studentesca ha già affrontato la questione all’interno degli organi universitari, attraverso una mozione in cui l’Ateneo si sarebbe impegnato a ridurre i costi di 500 euro del percorso con l'obiettivo di renderlo più accessibile. Le richieste poste e bocciate in Senato accademico vanno dalla revisione dell’impianto di tassazione del percorso formazione insegnanti, a formule di rimborso economico su base Isee.

Oltre alla possibilità di stringere accordi con Er.go per gli alloggi per chi accede al percorso e l’organizzazione di appelli di laurea straordinari a beneficio per chi accede al percorso di formazione insegnanti durante proseguimento della laurea. “Chiediamo che la nostra voce venga ascoltata. In particolare, vorremmo che venissero rivalutare le proposte che sono state fatte”. Una norma, dicono gli studenti, “che rende la possibilità di diventare insegnanti un privilegio riservato solo ed esclusivamente a chi può permettersi di sostenere gli alti costi”. E, continuano, “un’università sempre più di classe, elitaria ed esclusivista”. Il mondo dell’insegnamento, conclude il consiglio studentesco, “non deve essere un privilegio per pochi”.