Preso a pugni in faccia e rapinato. Un’altra aggressione in via Calzoni

Preso a pugni e rapinato della catena d’oro da 2mila euro. L’aggressione, ai danni di un ventitreenne, è avvenuta l’altra notte in via Calzoni, in zona Fiera, fuori dal Kinder Garden. Erano circa le 5: il ragazzo, che aveva passato la serata nel locale, si era appena avviato verso casa, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto, descritto come nordafricano.

L’uomo lo ha subito colpito al volto con un pugno, per poi afferrare la collana che il ragazzo aveva al collo e strappargliela con violenza. Il ragazzo non ha avuto neanche il tempo di capire quello che stava accadendo: ha notato solo il rapinatore che si allontanava, a bordo di un’utilitaria grigia. Il ventitreenne in quel momento era da solo: preoccupato di poter incontrare ancora l’aggressore, si è diretto in tutta fretta verso casa, in Bolognina. Una volta arrivato nei pressi della sua abitazione ha chiamato la polizia.

I poliziotti delle Volanti lo hanno subito raggiunto, ma nel tempo trascorso tra l’aggressione e la richiesta di aiuto era già passato diverso tempo. Il ventitreenne ha descritto agli agenti il suo aggressore e l’automobile, aggiungendo che la catena sottrattagli valeva circa 2mila euro. Malgrado il pugno, il ragazzo ha rifiutato le cure mediche e il trasporto in ospedale. I poliziotti quindi hanno iniziato le ricerche nella zona, senza però riuscire a rintracciare il rapinatore. Tuttavia, in via Calzoni - anche in considerazione dei frequenti precedenti analoghi - sono presenti diverse telecamere, sia private, dei locali, che pubbliche. che adesso potrebbero aiutare la polizia a rintracciare l’autore dell’aggressione.

Una zona, quella di via Calzoni, che periodicamente balza alle cronache per fatti di violenza. Dove si sono consumati aggressioni, rapine, violenze sessuali e, tredici anni fa, pure un omicidio legato a una ritorsione per fatti di droga. Una strada dove a poca distanza dai locali notturni si trovano capannoni abbandonati, sedi occasionali di rave e rifugio di sbandati e pregiudicati che spesso utilizzano la zona come ‘terreno di caccia’.