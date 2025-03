Preso il rider spacciatore. Nella borsa termica c’erano due chili di hashish

Oltre alla pizza, portava a domicilio anche l’hashish. Che, per comodità, teneva già ‘stoccato’ all’interno del tipico zaino termico cubico. Un rider peruviano di 25 anni è stato arrestato venerdì dai carabinieri della compagnia Bologna Centro, guidata dal maggiore David Millul, impegnati in un servizio di controllo della Bolognina, che ha portato all’identificazione di una sessantina di persone.

Nell’ambito dell’attività, i militari del Nucleo operativo e quelli della stazione Navile, guidata dal luogotenente Nicola Patti, hanno deciso di approfondire alcune segnalazioni, relative proprio all’attività ‘parallela’ del rider sudamericano. E hanno così deciso di fargli visita a casa. Nell’appartamento, i sospetti dei militari dell’Arma si sono concretizzati: all’interno dello zaino sono stati trovati i due chili di ‘fumo’; poi sono spuntati fuori anche un etto di marijuana e 10mila euro in contanti. Sono così scattate le manette per spaccio. Con l’uomo alla Dozza è finito anche un quarantenne nordafricano, individuato dai militari dell’Arma in zona Corticella: il quarantenne, che abita in provincia ma nell’ultimo periodo si era reso irreperibile, doveva scontare una pena definitiva di un anno per spaccio ed è stato quindi accompagnato in carcere.

L’attività dei militari dell’Arma in Bolognina non si è conclusa con questi due arresti: i carabinieri, infatti, hanno denunciato tre centrafricani, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, perché irregolari. Uno di loro era anche inottemperante a un decreto di espulsione; un altro aveva con sé tre dosi di coca, per un totale di 2,30 grammi, ed è stato quindi denunciato anche per spaccio. Altri tre cittadini stranieri sono invece stati segnalati come assuntori e sono stati sequestrati loro alcuni grammi di hashish. Due uomini sono stati invece allontanati dalla zona in applicazione dell’ordinanza del prefetto, essendo la Bolognina tra le aree critiche descritte nel provvedimento. Nel corso dell’attività sono stati infine controllati anche tre esercizi pubblici. L’operazione di venerdì segue di pochi giorni un altro blitz dell’Arma, che aveva portato a un arresto e quattro denunce nella stessa zona. L’obiettivo dei carabinieri è far tornare la Bolognina un quartiere vivibile, liberandolo dalle situazioni di degrado e microcriminalità che l’affliggono da troppo tempo.

Nicoletta Tempera