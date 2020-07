La macchina dei suoi sogni – un’Audi A4, a un prezzo accessibile su internet – è stata un richiamo troppo forte per un 35enne di Molinella, che ha subito avviato una trattativa. E, dopo aver ricaricato la prepagata del venditore per un importo di 3.500 euro, l’acquirente ha atteso invano che la macchina arrivasse. In un primo momento...

La macchina dei suoi sogni – un’Audi A4, a un prezzo accessibile su internet – è stata un richiamo troppo forte per un 35enne di Molinella, che ha subito avviato una trattativa. E, dopo aver ricaricato la prepagata del venditore per un importo di 3.500 euro, l’acquirente ha atteso invano che la macchina arrivasse. In un primo momento non ha sospettato che fosse una truffa: il venditore era molto professionale e, attraverso foto e particolari, era riuscito a convincere il cliente dell’esistenza della vettura. Invece la macchina non è mai arrivata a destinazione. Così il 35enne di Molinella si è rivolto ai carabinieri della stazione locale. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini e, in pochi giorni, hanno identificato un 25enne italiano come il responsabile della truffa. Un professionista in grado di vendere la stessa auto a una decina di persone, senza mai consegnarla a nessuno degli acquirenti. Anche nel caso del 35enne di Molinella, il malvivente ha messo in atto il consueto raggiro: ha mostrato grande professionalità e inviato foto e documenti per provare l’esistenza dell’Audi A4. Ha mostrato all’acquirente i commenti positivi di altri clienti, che avrebbero acquistato da lui delle vetture. Tutti entusiasti, ma in realtà il truffatore aveva creato, con arte, delle recensioni favorevoli. Il 35enne che, da tempo, desiderava l’Audi si è, infine, convinto che non fosse una trappola. E, invece, è stato anche lui raggirato come altri acquirenti in tutta Italia. Il 25enne è risultato essere un ‘professionista’ della truffa. Il giovane aveva altre inserzioni su vari siti internet specializzati. Probabilmente i truffati potrebbero superare le 10 persone.

m. r.