Preso l’uomo dei tombini. Entrava per manomettere i contatori elettrici

Entrava e usciva dai tombini di via Belfiore. E, subito dopo, nei negozi la luce andava via e i semafori smettevano di funzionare. Non è chiaro cosa abbia spinto un quarantottenne nigeriano, senza fissa dimora, a creare questo ‘caos elettrico’ in centro. E non è chiaro se ci sia lui dietro ai malfunzionamenti della corrente registrati nelle scorse settimane nella stessa zona. Lo stanno cercando di ricostruire i carabinieri della stazione Indipendenza che, intervenuti sabato assieme ai colleghi del Radiomobile, hanno denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio. Era l’ora di pranzo, quando al 112 è arrivata la segnalzione di un cittadino sconcertato da un uomo vestito di nero entrato in una botola di via Belfiore. Il richiedente aveva poi detto ai carabinieri che mentre assisteva alla scena l’illuminazione pubblica e quella dei negozi era cessata.

Subito dopo i militari dell’Arma erano stati informati che l’uomo era uscito dal tombino e stava tentando di entrare in un altro in via Urbana, forse per manomettere, anche lì, altri contatori. Bloccato in via Barberia dai carabinieri che avevano predisposto dei servizi mirati per individuarlo a seguito di più segnalazioni di interruzioni di corrente, l’uomo è stato trovato in possesso di strumenti da scasso, tra cui una tronchese, con cui aveva manomesso i contatori. Lo straniero, irregolare e destinatario di un ordine di espulsione, è stato quindi denunciato.

