Preso spacciatore atterrato all’aeroporto. Deve scontare un anno e tre mesi in Moldavia

Aveva a carico un ordine di arresto internazionale per spaccio. E quando il moldavo di 27 anni, con passaporto romeno, è arrivato al Marconi con un volo da Dublino, è stato fermato e arrestato dalla polizia di frontiera. L’uomo era ricercato in campo internazionale per traffico di sostanze stupefacenti attribuitigli dal proprio Paese.

Dopo aver proceduto ai rilievi fotodattiloscopici e accertata l’identità del fermato, i poliziotti della Polaria hanno attivato i canali della cooperazione internazionale appurando che lo straniero era destinatario di un provvedimento emesso dal tribunale di Chisinau nel 2023, con pena di un anno e tre mesi di reclusione, per fatti risalenti al 2017 nel distretto di Hincesti della Repubblica di Moldavia.

Il cittadino moldavo è stato quindi arrestato e accompagnato alla Dozza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.