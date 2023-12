Preso trafficante di coca latitante. Viveva da anni in Colombia. Smascherato dai carabinieri

Dal 2018, da quando si era trasferito in pianta stabile in Colombia, si faceva chiamare Pedro Javier Zambrano Pulido. Ma la cedula de ciudadania colombiana che Massimo Gigliotti ha mostrato agli agenti della Policia Nacional che sono andati a prelevarlo nell’albergo dove soggiornava a Barranquilla non è bastata a evitargli l’arresto. Il latitante calabrese, vicino alla cosca Gallace di Guardavalle di Catanzaro, è stato fermato l’altro giorno, all’esito di un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna. Era destinatario di una misura cautelare in carcere, emessa a febbraio 2018, nell’ambito dell’inchiesta Ichnos della Dda di Cagliari, relativa a un traffico di cocaina tra il Sud America e la Sardegna. Gigliotti, che risponde di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato arrestato sulla base di una ‘Red Notice’ (segnalazione relativa alla ricerca di latitanti in ambito internazionale inserita nel circuito Interpol): fondamentali per l’individuazione del trafficante, che gestiva direttamente in Colombia i rapporti con i produttori di coca, è stato l’apporto d’indagine dei carabinieri bolognesi, che nell’ambito di accertamenti relativi ad altri fatti, si sono imbattuti in informazioni che potevano ricondurre a Gigliotti. Le ricerche dell’uomo in Sudamerica, tra Colombia, Brasile, Panama, Venezuela e Repubblica Dominicana, sono state avviate lo scorso settembre dall’Unità Ican con il supporto degli esperti dei Paesi interessati, in particolare con l’Esperto per la Sicurezza in Colombia.

I militari dell’Arma del comando provinciale sono riusciti a circoscrivere la zona in cui il latitante poteva muoversi, identificandola nella città di Barranquilla, affacciata sul mar dei Caraibi, e, attraverso attività tecniche, sono riusciti a individuare il palazzo dove il calabrese soggiornava. Quindi è scattato il blitz della polizia colombiana: l’Ocn-Interpol Bogotà della Dijin (Direzione di Investigazioni Criminali e Interpol), in costante collaborazione con le autorità investigative italiane, ha predisposto un servizio ad hoc: appreso che il latitante avrebbe incontrato un legale in un noto centro commerciale della città, i poliziotti si sono appostati nei pressi dell’albergo dove Gigliotti soggiornava e l’hanno bloccato. In quella circostanza lui ha mostrato loro la carta d’identità falsa: le sue impronte digitali, però, lo hanno smascherato.