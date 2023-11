Pressing di Bonaccini: "Troppi ritardi sul Pnrr"

"Sono molto preoccupato per i ritardi sul Pnrr. Vedo molta timidezza e poca chiarezza su quale sarà la direzione di marcia". Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, all’apertura degli ’Stati generali della ripartenza’, organizzati dall’Osservatorio economico sociale ‘Riparte l’Italia’, ospitati al Palazzo della Residenza di via Farini 22, non ha lesinato critiche al governo. E, rivolto alla platea, all’indomani delle schermaglia con la premier Giorgia Meloni sul post alluvione, provoca: "Verranno qui molti ministri, provate a fare loro la domanda ‘quanto siamo in ritardo sul Pnrr’?". Il ’pres’ non nasconde il timore di "veder mancare un appuntamento irripetibile, cioè quello di avere a disposizione oltre 200 miliardi di euro" del Pnrr che sommati ai Fondi strutturali 2021-27 e ai Fondi sviluppo e coesione arrivano "a superare i 300 miliardi di euro complessivi".

Parole raccolte da Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, che gela la platea: "Non siamo in grado di completare quanto annunciato per il Pnrr, mi assumo la responsabilità di quanto dico". Si associa alle preoccupazioni anche il sindaco Matteo Lepore, in pressing sull’esecutivo: "Sul Pnrr servono più certezze".

Sullo sfondo restano le elezioni Europee. Bonaccini (per ora) si smarca: "Ho in testa l’Emilia-Romagna. Sarei irresponsabile a pensare ad altro. Ho il dovere di tenere insieme le politiche che dobbiamo fare per il post alluvione e rendicontarle". Bonaccini ricorda come l’Emilia-Romagna sia la locomotiva d’Italia, mentre il viceminsitro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami ringrazia gli organizzatori per "aver scelto Bologna come sede per gli Stati generali della ripartenza". Il confronto tra ministri, big della politica, imprenditori ed esponenti della società civile prosegue anche oggi. Ieri è intervenuto, tra gli altri, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, mentre oggi è atteso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’obiettivo della due giorni lo spiega il professor Luigi Balestra, presidente del comitato d’indirizzo dell’Osservatorio Riparte l’Italia: "Vogliamo dare spunti a chi governa per mettere in cantiere i lavori di cui il Paese ha bisogno. Bologna? Un laboratorio da esportare".

ros. carb.