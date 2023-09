Pressing di Iv, civici e destra: "Serve una svolta"

Il tema sicurezza torna al centro del dibattito politico. E se in consiglio comunale il centrodestra pressa l’amministrazione per trovare soluzioni alle difficoltà nella zona di via Don Minzoni e piazza dei Martiri, a incalzare l’amministrazione al Porto-Saragozza c’è anche una costola del centrosinistra: la segreteria di Italia Viva Bologna città metropolitana e il consigliere di quartiere di Iv Paolo De Fraia.

"La situazione di degrado e violenza in città è ormai intollerabile – dice la nota dei renziani – in particolare i quadranti del centro storico del quartiere Porto-Saragozza e tutte le vie che si diramano da Piazza dei Martiri: da via dei Mille a via Amendola, fino a via Marconi e via Don Minzoni. Chiediamo all’amministrazione un cambio di passo e chiediamo al sindaco Matteo Lepore e alla capa di Gabinetto Matilde Madrid con delega alla Sicurezza Integrata di aprire all’ascolto del territorio e istituire delle commissioni di osservazione per ogni quartiere (ad oggi c’è solo al Navile), partendo proprio dal quartiere Porto-Saragozza".

Non mancano le scintille in consiglio comunale con la Lega che ha chiesto, con un ordine del giorno di Matteo Di Benedetto poi spedito in commissione, un presidio fisso delle forze dell’ordine nella zona. Inoltre la Lega vuole che la fontana di piazza dei Martiri diventi "inaccessibile a chi la usa per fare i propri comodi, dal lavarsi a fare il bucato". Parlando di "emergenza criminale" sotto le Due Torri, Di Benedetto ha presentato un secondo odg, per l’assunzione di "almeno" 100 nuovi agenti della polizia locale. Ma su questo il Pd non ci sta: "Tutti i sindacati di polizia parlano di mancanza di personale. Il Comune sta facendo i concorsi, faccia altrettanto il governo nazionale. Ma finora ci sono state solo balle", tuona l’ex assessore dem Claudio Mazzanti. Da parte loro, centrodestra e civici, insistono sulla mancata istituzione di un assessorato alla sicurezza che affronti questi problemi. "Serve un cambio di direzione", sottolinea Samuela Quercioli di Bologna ci piace. Una richiesta sposata anche da Fratelli d’Italia, che col consigliere Francesco Sassone evidenzia la necessità di un impegno h24 sulla sicurezza da parte dell’amministrazione: "Ci sono zone lasciate al degrado totale. È inammissibile".

ros. carb.