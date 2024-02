Prestiti librari, cargo bike a breve in servizio

La cargo bike Gloria al servizio dalla biblioteca comunale di Casalecchio. Già da qualche giorno all’interno della Casa della Conoscenza è comparsa Gloria, il triciclo attrezzato per portare fuori dalle mura di questo sacro tempio della cultura centinaia e centinaia di libri da distribuire e prestare a decine e decine di bambini, anziani, massaie e adulti di Casalecchio in giro nelle scuole, nelle piazze, nei giardini e nei parchi pubblici. "La cargo bike Gloria – rivela Simona Pineli, assessora alla Cultura di Casalecchio – è stata acquistata grazie al contributo di tantissimi cittadini che hanno partecipato al riuscitissimo crowdfunding sulla piattaforma Ginger e alla vincita del secondo premio dell’edizione 2023 i ’Abbiamo un cuore in Comune’, promosso da Emil Banca. Il crowdfunding si è concluso lo scorso novembre superando ogni aspettativa di raccolta fondi e ottenendo oltre 5mila euro sui 4mila che ci si era prefissati come obiettivo".

E non basta. "Emil Banca – prosegue l’assessora Pinelli – ha voluto premiare ulteriormente il nostro progetto con altri 2.500 euro". La motivazione recita: "per la capacità che ha avuto di coinvolgere una vastissima platea di sostenitori che hanno creduto e investito nell’idea proposta. La comunicazione verso il pubblico, così come il video di presentazione della campagna, è stata decisamente efficace, dinamica, coinvolgente e ha saputo raggiungere target diversi. Grazie a questo progetto la cultura sarà accessibile a tutti". Ora, l’obiettivo è attivare il servizio di cargo bike entro la primavera durante il "Maggio dei Libri 2024". Grazie a tutti i fondi raccolti sarà possibile acquistare, oltre alla cargo bike, anche tutti gli accessori necessari per trasformarla in una vera e propria postazione di lettura e prestito libri, per raggiungere scuole, asili, centri sociali, parchi e luoghi di aggregazione. L’obiettivo della cargo bike Gloria è stato raggiunto sulla piattaforma Gingers, attivata in internet da EmilBanca In pochi mesi sono stati raccolti 5.040 euro, il 126 per cento in più dei 4mila euro che ci si era prefissati. A progetto concluso i sostenitori sono stati contati in 152. Tra questi tutti i componenti la giunta e molti consiglieri comunali. "La cargo bike è un sistema innovativo per raggiungere le persone che non possono venire in biblioteca. E’ ecologica, pratica e ci permetterà di arrivare con i nostri libri e attività su tutto il territorio di Casalecchio", conclude Pinelli.

Nicodemo Mele