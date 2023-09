Preven, nuovo stabilimento e obiettivi ambiziosi per il futuro

Nuovo stabilimento e obiettivi ambiziosi per la Preven, l’azienda di Monte San Pietro specializzata nella produzione di stampi per il soffiaggio e l’estrusione destinati alle macchine che producono bottiglie, flaconi e contenitori in plastica.

Azienda storica a conduzione famigliare, nata in un piccolo laboratorio nella zona produttiva di Chiesa Nuova, a poca distanza dal Golf Club Bologna, come tipica realtà meccanica artigiana contoterzista.

Nei primi anni le capacità imprenditoriali, il costante impegno, la dedizione e passione per il lavoro del fondatore Fidenzio Venturi hanno consentito all’azienda di crescere e svilupparsi fino a diventare un importante riferimento a livello nazionale ed internazionale nel mondo del soffiaggio delle materie plastiche con stabilimento nella zona produttiva di Calderino. Spazi che però non corrispondevano più alla crescita del fatturato e degli occupati.

Situazione già evidente nel 2018 quando il fondatore, insieme ai suoi figli Jacopo e Matteo, ed i suoi 30 collaboratori, festeggiò l’importante traguardo del raggiungimento di cinquant’anni di attività.

La crescita costante di ordinativi e volumi di attività ha portato questa impresa a progettare e dare il via ad un importante investimento nell’area dell’ex Pick Pack, nella zona produttiva a ridosso della vecchia Bazzanese, dove ha realizzato un moderno stabilimento che raddoppia la superficie della vecchia sede. Un progetto che è arrivato in porto dopo la morte di Fidenzio avvenuta due anni fa, nel 2021, quando le redini dell’azienda sono passate nelle mani dei due figli, Jacopo e Matteo. Sono stati loro, l’altro pomeriggio, ad accogliere clienti, fornitori ed autorità locali per la cerimonia e la festa di inaugurazione alla quale ha presenziato anche la sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti.

"Qui abbiamo avuto modo di installare altre macchine e programmare il futuro della Preven anche con nuove assunzioni. Il nostro mercato è il mondo, dove i nostri stampi e teste d’estrusioni vanno ad attrezzare impianti realizzati da aziende italiane ed estere. E questo nuovo stabilimento non è un punto di arrivo, ma di partenza per nuove idee, nuovi prodotti, nuovi progetti", hanno spiegato i fratelli Venturi nel corso della visita ai 3.400 metri quadrati della nuova sede di via Irma Bandiera dove sono state riunite tutte le divisioni aziendali.

Positivo anche il commento della sindaca Cinti: "Abbiamo bisogno di buone notizie e di imprenditori ben radicati nel territorio, che con le loro iniziative garantiscano lavoro e produzione con attenzione alla sostenibilità ambientale", ha commentato prima del taglio del nastro. Gabriele Mignardi