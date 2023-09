Prevenzione cardiologica, clinica mobile e gazebo in piazza Maggiore per consulti gratuiti. Donini: “Un successo”

Bologna, 30 settembre 2023 - Oggi il tour della prevenzione cardiologica fa tappa in piazza Maggiore con la clinica mobile e i gazebo. Durante la giornata, fino alle 18, i cittadini avranno a disposizione una clinica mobile e un un’ èquipe di professionisti sanitari che consentiranno loro di ricevere un consulto cardiologico gratuito basato sulla valutazione dell’assetto lipidico, di alcuni parametri vitali e dello screening della fibrillazione atriale asintomatica.

Già dalle 10 in molti si sono messi in fila per sottoporsi ai test, mentre medici, infermieri, nutrizionisti, operatori dei centri antifumo e professionisti del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl erano impegnato in momenti di educazione alla prevenzione cardiovascolare, divulgando buone pratiche per vivere meglio tra cui fare attività fisica, seguire un’alimentazione sana ed evitare il fumo.

Soddisfatto Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute: "Questa è la terza edizione dell'iniziativa, finora si sono sottoposti allo screening quasi 20 mila persone in tutta l'Emilia-Romagna”. Gianni Casella, direttore della Cardiologia del Maggiore, precisa: “viene eseguita la valutazione del colesterolo e dei trigliceridi con una puntura su un dito"

Erano presenti, tra gli altri, anche il cardiologo Stefano Urbinati, Luciana Prete, direttrice dell’unità operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl e Gianfranco Tortorici, responsabile della Cardiologia di Bentivoglio.