Prevenzione dei tumori Ora c’è la guida allo screening

Sapere quali sono gli screening raccomandati in base all’età e al sesso.

A rispondere ai dubbi adesso è la Guida allo screening, una semplice web app, sviluppata dall’Unità operativa complessa Governo dei percorsi di Screening dell’Azienda Usl sulla piattaforma Jotform, per orientare i cittadini nei servizi di prevenzione dei tumori previsti in Emilia-Romagna.

Poche domande, riguardanti il sesso e l’età, consentono di sapere subito quali esami di screening sono raccomandati e offerti gratuitamente dal Servizio sanitario regionale, con quali modalità e a che cadenza, oltre a permettere di trovare le sedi dei consultori e delle farmacie aderenti alla raccolta dei campioni, situate nel territorio dell’Ausl.

"Chi ha un’età per cui non sono previsti esami di screening troverà altre informazioni utili per la propria salute su vaccinazioni, contraccezione e altri temi legati alla salute sessuale e riproduttiva", sottolinea l’Azienda.

La Guida allo screening è consultabile collegandosi al sito www.ausl.bologna.itcitscr.