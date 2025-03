Prevenzione donna in campo. Musica, moda e solidarietà

Prevenzione Donna chiama a raccolta amici e sostenitori per la serata di sabato 8 marzo. L’occasione è una cena-spettacolo a sostegno delle attività della onlus in prima linea nella lotta contro I tumori femminili. L’evento, che ha tra i patrocinatori il Comune, QN - Il Resto del Carlino e Ascom, è in programma dalle 19.30 all’hotel Savoia Regency di via del Pilastro. Durante la serata, sfilata di capi di abbigliamento dei marchi Pin up Stars e Angelamelemilano con modelle che sono pazienti oncologiche. Nei mesi scorsi è stata avviata un’iniziativa di Trucco oncologico all’Istituto Rizzoli, dove Prevenzione Donna ha a disposizione una sua area operativa. La serata sarà arricchita da Andrea Mingardi, Paolo Mengoli, Chiara Sani, Maria Rossi, Andrea Bellina e il gruppo Suore Bologna. In collegamento da Napoli, è prevista una dedica di Sal Da Vinci. Main sponsor saranno Ghedini automobili e Matinee Cafe’. Il costo della cena è di 65 euro. Info: numero 3482815501.