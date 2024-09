Prevenzione per il cancro al seno. Concerto e cena solidale con Ant

Una serata di musica soul con cena multiculturale per la prevenzione al tumore al seno: in ricordo di Veronique Enrica, giovane donna che sei anni fa perse la vita proprio a causa di un cancro alla mammella, venerdì alle 20.30 la fondazione Ant organizza, al circolo Tennis, un concerto della cantante palermitana Daria Biancardi, accompagnata dalla soul band Groove City, sui brani più iconici di artiste come Aretha Franklin, Etta James e Tina Turner. A seguire i partecipanti potranno gustare una cena a buffet curata da Temakinho e dal Circolo stesso, con un menù che spazia dal sushi, ai nachos, ai fritti di verdure, concludendo in dolcezza con Tenerina al cioccolato e mascarpone e spiedini di frutta. L’evento è reso possibile da Emil Banca e da Pelliconi, oltre che dal Circolo stesso, che ospita Ant gratuitamente: "Sono realtà molto sensibili al tema, senza di loro non sarebbe stato possibile" ci tiene a ricordare Eleonora Gazzotti di Ant, organizzatrice della serata. Altre realtà della ristorazione bolognese, come Caab, Acqua Cerelia e Espresso Bolognese hanno dato il loro contributo.

Con la cifra di 60 euro, che andrà interamente devoluta al progetto, si potrà dunque sostenere la campagna Ant ‘Io mi voglio bene’, dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per il tumore al seno. L’ambizioso obiettivo della campagna è riuscire a comprare un mammografo del valore di 180.000 euro: "Dal 2004 facciamo prevenzione offrendo visite gratuite, purtroppo il nostro mammografo ha subito un guasto, e questo evento è un punto di partenza per l’acquisto di uno nuovo di ultima generazione", spiega Eleonora Gazzotti. La dedica è a Veronique Enrica, detta "Vero" dalle sue amiche più care che lavorano in Ant, che si è interfacciata con la malattia troppo tardi, e purtroppo è venuta a mancare. "Vogliamo che il ricordo di Vero diventi l’impegno di tutti a contribuire per la prevenzione, che colpisce donne sempre più giovani. Se individuato in fase precoce può essere ben gestito", ricorda Gazzotti. Si può effettuare la prenotazione online al lin: regalisolidali.ant.it/prodotto/soul-night-live-concert-bologna/, o chiamando il numero 3483102796. L’ingresso è alle 19.30.

Alice Pavarotti