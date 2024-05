Prevenzione tumori della gola. Convenzione tra Ant e Acer

In occasione dei dieci anni dall’istituzione del progetto per la prevenzione oncologica gratuita dedicata ai tumori del cavo orale, Fondazione Ant ha sottoscritto una convenzione con Acer, Azienda Casa Emilia-Romagna, per riservare controlli di diagnosi precoce agli inquilini degli stabili che gestisce nella Provincia di Bologna.

"Dieci anni fa abbiamo scelto di lanciare questo progetto di prevenzione dedicato a una parte del corpo, il cavo orale, che non è oggetto di screening regionali. È un’operazione importante, per il welfare della cittadinanza. In occasione del decennale abbiamo voluto riservare questo tipo di controlli a una fascia di popolazione che può avere maggiori difficoltà ad accedere a visite odontoiatriche, visite che sono il primo passo per una buona prevenzione di questo tipo di tumori. E un’opportunità che vogliamo offrire come segno di ulteriore impegno verso la comunità", commenta Raffaella Pannuti, presidente di Ant e vicepresidente di Acer.

"Questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione per ricordare che il nostro mandato di Azienda Casa non si limita a mettere a disposizione un contesto abitativo degno per chiunque ne abbia bisogno, ma prevede anche facilitare agli inquilini l’accesso a diversi servizi sociali accessori, a partire da quelli legati alla salute e al benessere della persona. La convenzione che sottoscriviamo con Ant si inquadra in questo contesto ed è un piccolo contributo alla salvaguardia della salute delle persone che fanno parte della nostra comunità", spiega Marco Bertuzzi, presidente di Acer Bologna. La convenzione partirà con quattro giornate di visita il 5, 12, 19 e 26 giugno prossimi, dalle 10 alle 12 per tutti gli inquilini che ne faranno richiesta al link https://prevenzioneant.vitaever.cloud/accreditamenti?zona=6854&reparto=2663458.

Alberto Biondi