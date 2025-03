Previsioni meteo prossime ore a Bologna, l’esperto: “Oggi altre forti piogge, massima prudenza”

Bologna, 14 marzo 2025 – “Lo stato di allerta prosegue e va mantenuta la massima prudenza. Non facciamoci ingannare dalle schiarite delle ultime ore”. Non usa mezzi termini Pierlugi Randi, presidente dell’Associazione meteo professionisti.

Insomma che ha installato barriere anti-alluvione o posizionato sacchi di sabbia davanti a cantine e garage, non pensi nemmeno a spostarli perché, purtroppo, anche per la giornata odierna e la prossima notte i nostri fiumi continueranno a essere ‘sotto pressione’.

Insomma, un venerdì 14 marzo di tensione che potrebbe vedere, per la provincia di Bologna, la conferma dell’allerta rossa già nelle prossime ore.

Maltempo nel Bolognese il 14 marzo: a sinistra una frana a Castel del Rio. A destra la mappa delle precipitazioni previste nel modello Meteoradar

Quanta pioggia è prevista nelle prossime ore?

"Dopo una mattinata e un primo pomeriggio di relativa calma, le precipitazioni torneranno a intensificarsi da metà pomeriggio e proseguiranno fino al cuore della notte successiva”.

E’ già possibile prevedere i quantitativi esatti?

"In questo caso sì, data la vicinanza temporale dell’evento. Parliamo di 40/50 millimetri nella parte alta dell’appennino e di circa 15/20 millimetri nell’area pedecollinare e pianeggiante, forse poco di più nella Bassa”.

Non sembrano quantitativi così preoccupanti…

"Le darei ragione se partissimo da un contesto asciutto. Invece i terreni ormai non ricevono più date le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane a cui si sono aggiunte le piogge della scorsa notte”.

Quanta ne è caduta?

"Più o meno la stessa di quella che è prevista nelle prossime ore con Madonna Fornelli che si è rivelata l’area più piovoso con circa 60 millimetri di precipitazioni. E poi… c’è un altro problema”.

Quale?

"Che date le temperature piuttosto elevate per il periodo sta piovendo anche a quote dove, invece, avrebbe dovuto cadere la neve. E come ben sappiamo la neve, sciogliendosi gradualmente, permette un rilascio dell’acqua più prolungato nel tempo. In questo caso, invece, l’acqua proveniente dalle cime andrà a sommarsi a quella delle medie quote per poi scivolare impetuosa verso la Bassa”.

Pierluigi Randi, presidente Ampro (Associazione meteo professionisti) invita a non abbassare la guardia

I livelli dei fiumi sono più o meno al limite. Quando è previsto il passaggio di questa prima ondata di piena?

"In queste ore. Entro il primo pomeriggio i livelli idrometrici dovrebbero iniziare a scendere, per poi iniziare purtroppo a risalire quando inizierà a piovere, anche se ovviamente non nell’immediatezza”.

Insomma, la prossima notte e sabato mattina potrebbero essere i momenti più critici per i livelli dei fiumi…

"Proprio così. Se entro sabato a mezzogiorno non avremmo ‘indossato gli stivali’ possiamo iniziare a ‘respirare’”.

A proposito di sabato, che tempo ci aspetta?

"In miglioramento con precipitazione che saranno a macchia di leopardo con episodi anche piuttosto intensi, ma circoscritti e limitati nel tempo. Stesso discorso per domenica quando è previsto comunque un ulteriore miglioramento”.