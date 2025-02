"Previsto troppo cemento. Ex Pedretti da dividere"

Almeno 200 persone hanno seguito ieri mattina nella Casa della Conoscenza la presentazione di una proposta alternativa al palazzone di nove piani che la Giunta comunale di Casalecchio è intenzionata a realizzare nell’area dell’ex Pedretti, situata tra il Teatro comunale e la stessa Casa della Conoscenza. Organizzata dalle liste Civica e Centrosinistra che alle ultime elezioni comunali avevano sostenuto la candidatura del professor Dario Braga, la proposta è stata elaborata e illustrata da Roberto Matulli, ingegnere, casalecchiese doc ed ex assessore all’Urbanistica del Comune di Bologna con il sindaco Renzo Imbeni dal 1983 al 1989, assieme a Cesare Mari, architetto.

Una proposta che nelle stesse ore si è scontrata con due inviti perentori arrivati al sindaco di Casalecchio Matteo Ruggeri e che, in sostanza, sollecitano il Comune a fare presto, ad andare avanti e a chiudere l’enorme buca rimasta dopo la demolizione dell’ex albergo. Il primo appello viene da Giulio Pellegrino, presidente dell’associazione ’We Love Casalecchio’ tra commercianti e artigiani. Il secondo appello lo fanno Roberto Mignani e Federico Cinti della lista ’I Girasoli’, fino a qualche settimana fa compagni di strada delle liste Civica e Centrosinistra. Il grande oggetto del contendere rimane sempre lo stesso: il palazzone di nove piani che la Giunta, pare, non possa esimersi dal licenziare una volta per tutte.

"I diritti acquisiti dai privati – ha ricordato Matulli – non sono stati ereditati dalla nascita. Li ha attribuiti il Comune e come tale li può togliere o cambiare. Il palazzone proposto sorgerebbe tra una struttura tutelata, il teatro, e una che potrebbe diventarlo, la Casa della Conoscenza. Ora, noi proponiamo di spacchettare i 17mila metri cubi previsti su un’area di duemila metri quadri come quella del Pedretti. Di tenere qui solo la parte commerciale e quella dei parcheggi, nella buca. E di trasferire le capacità residenziali, 47 appartamenti, nell’area dell’ex Deposito della Ferrovia Bologna-Vignola, di proprietà della Regione". La conferenza dei servizi ha licenziato il palazzone nell’ottobre scorso. "Ma nessuno – è stato il commento di Matulli – ne è stato informato. Nemmeno il Consiglio comunale". Lista civica e Centrosinistra per Casalecchio chiedono un cambio di passo.

"Questa è l’ultima occasione per rivedere le decisioni della Giunta – ha sostenuto Antonella Micele, consigliera comunale di Centrosinistra – è importante la pressione dei cittadini, è importante che si riapra un tavolo di confronto tra Comune, privati e società civile casalecchiese".

Nicodemo Mele