Prevost e quella messa in San Pietro, Bologna abbraccia il nuovo Papa

Bologna, 8 maggio 2025 – “Celebrare questo incontro con i bolognesi, conoscere più da vicino la Madonna di San Luca, trovare qui tutta questa fede è un tesoro da custodire, dà speranza”. Così, l’allora cardinale e prefetto del dicastero dei vescovi Roberto Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, commentava subito dopo aver celebrare la messa nella cattedrale, nell’ambito delle iniziative religiose per la discesa della Madonna di San Luca. Era il maggio 2023.

“A Lei lo affidiamo con gioia e fiducia”, affermano i vicari generali Stefano Ottani e Giovanni Silvagni. Un momento di alto valore, simbolico e spirituale, con la città che accolse colui che sarebbe diventato il nuovo Pontefice, molto vicino al suo predecessore Bergoglio. E anche i temi toccati dalla sua omelia di allora erano in continuità con Francesco, come la “guerra in Ucraina” e il “rinnovamento della Chiesa”.

Oggi anche la città di Bologna ha partecipato alla festa per l’elezione storica: suonano a festa le campane della nostra cattedrale. Sono quasi le 18,30, quando, sotto le Due Torri, risuona il segnale dal campanile di San Pietro: abbiamo un nuovo Papa. Non è il nostro arcivescovo, il cardinale Matteo Zuppi, ma Bologna festeggia comunque.

In strada, pochi i fedeli radunati all’esterno di San Petronio o di San Pietro, mentre turisti e passanti immortalano la melodia delle campane.

E la città accoglie Leone XIV, a partire dal sindaco Matteo Lepore, che affida ai social il suo saluto. “Con il suo primo messaggio così importante per l’umanità intera accogliamo il nuovo papa Leone XIV. Da Bologna auguriamo al nuovo Pontefice un cammino di pace e di speranza per affrontare le grandi sfide del nostro tempo”.

Il pensiero poi va a Zuppi, che tornerà sotto le Due Torri: “Un caro abbraccio al cardinale, al quale vogliamo molto bene. Lo aspettiamo presto”. Dalla Cina anche l’augurio dell’ex premier, Romano Prodi: “Ho ascoltato da Pechino, con gioia e speranza, le parole di pace, universalità e richiamo alla via segnata da Papa Francesco pronunciate da Leone XIV.

Un nome non scelto a caso che lo lega alla spinta verso il rinnovamento della società che Leone XIII aveva indicato nella Rerum Novarum”. Chi è nelle parrocchie accoglie con gioia l’habemus papam. La Chiesa di Bologna si unisce a Zuppi “nella gratitudine e nella preghiera a Dio per l’elezione a successore di Pietro del Cardinale Robert Francis Prevost con il nome di Leone XIV”, così l’Arcidiocesi di Bologna. E aggiunge che “nelle chiese della Diocesi si pregherà per il nuovo Papa e nei prossimi giorni in cattedrale ci sarà la messa di ringraziamento”.

Le prime parole del nuovo Papa, ‘La pace sia con tutti voi’, “ci hanno profondamente colpito e commosso – dice Yassine Lafram, presidente Unione comunità islamiche di Italia –. È una bellissima coincidenza che questo saluto corrisponda a quello fra musulmani, As-salamu ‘alaykum - la pace sia su di voi. È un segno, un auspicio, un ponte”.