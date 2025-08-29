Prezzemolina e gli altri, eroici burattini in piazza

Primo appuntamento, domenica nel borgo di Castello di Serravalle, per la 26ª edizione della rassegna ’Storie di eroi burattini’, storico cartellone che in Valsamoggia, fino al 18 ottobre, propone cinque spettacoli per grandi e bambini, a ingresso gratuito, che andranno ad arricchire alcune delle feste e delle fiere più importanti del territorio, sempre all’insegna della fantasia e del buonumore. Domenica alle 17, nell’ambito della Festa del Saslà, appuntamento sul sagrato della chiesa di San Pietro, con la compagnia Pupi di Stac e la sua ’Storia di Prezzemolina’. Protagonisti un povero boscaiolo toscano che con la moglie aspettano da tanti anni la nascita del primo figlio. Un nanetto magico, a cui hanno fatto del bene, predice loro l’imminente arrivo di una creatura, Prezzemolina appunto, che dovrà affrontare difficili prove. In caso di pioggia l’appuntamento si svolgerà all’interno del vicino Ecomuseo della Collina e del Vino. Il 14 settembre il teatrino si sposta nel parco Arcobaleno di Monteveglio dove alle 16, nell’ambito della fiera di Fantasylandia, la Compagnia degli strinati, rappresenta ’Il castello degli spaventi’.

Il giorno seguente, nell’ambito dell’Autunno bazzanese, in piazza Garibaldi di Bazzano, i Burattini di Riccardo (nella foto) portano alla ribalta le vicende di ’Fagiolino e la Minghina’. Il 21 settembre tappa nella piazza di Savigno nell’ambito delle Festività settembrine con ’Barbariccia e il suo Arlecchino mattaccino’. Ultimo spettacolo quello in programma nella piazzetta dei Portici di Crespellano dove il 19 ottobre, alle 16, nel contesto della Festa d’autunno i Burattini di Mattia mettono in scena i ’Tre servi alla prova’. Anche in questo caso il trasferimento al coperto in caso di maltempo. Con la collaborazione delle Pro loco della Valsamoggia.

g. m.